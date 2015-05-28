Модификация Fabric.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка105 просмотров

Доброго времени суток.

Необходим специалист с хорошим знанием JS, способный разобраться и доработать плагин Fabric.js

Необходимо добавить дополнительные возможности по обработке текста (пара CSS-свойств) и визуальное отображение слоёв на холсте.

От вас прошу стоимость и срок.

CSSJavaScript
10 лет назад
Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$100
3 дня
Справился с поставленной задачей, как и того требовал проект.
Четко поставлена задача, адекватное принятие работы

Заявки фрилансеров

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад