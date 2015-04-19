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Web платформа для автоматизации торговли на БО
Добрый день.
Необходимо сделать веб платформу являющуюся частью автоматичиской системы для торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Что такое и Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/
Если кратко, то данная веб платформа будет:
1. Являться посредником сигналов между торговой платформой и плагином Chrome.
2. Собирать и предоставлять статистику в удобном виде.
Подробнее:
Принимает сигнал от торговой платформы (желательно по https). Перенаправляет их на плагин. Получает подтверждение выполнения сделки. Если по какой-то причине сделка не выполнена, даёт сигнал на мейл о сбое с указание причины.
Ведёт статистику по сигналам. Время, в +, в -, Всего, % успешных. С разбивкой по торговым парам и по стратегиям.
С возможностью выводить эту статистику в таблицу с различными фильтрами для анализа. Пример таблицы: f5.s.qip.ru/Lq7YxpKn.png
Чуть позже сделаем подробный макет таблицы отчётов.
Реализация на: Mysql + PHP (Фреймворк на ваш выбор)
Цена: Предлагайте
Сроки: до 1 месяца
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