Web платформа для автоматизации торговли на БО

Добрый день.

Необходимо сделать веб платформу являющуюся частью автоматичиской системы для торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Что такое и Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/

Если кратко, то данная веб платформа будет:

1. Являться посредником сигналов между торговой платформой и плагином Chrome.

2. Собирать и предоставлять статистику в удобном виде.

Подробнее:

Принимает сигнал от торговой платформы (желательно по https). Перенаправляет их на плагин. Получает подтверждение выполнения сделки. Если по какой-то причине сделка не выполнена, даёт сигнал на мейл о сбое с указание причины.

Ведёт статистику по сигналам. Время, в +, в -, Всего, % успешных. С разбивкой по торговым парам и по стратегиям.

С возможностью выводить эту статистику в таблицу с различными фильтрами для анализа. Пример таблицы: f5.s.qip.ru/Lq7YxpKn.png

Чуть позже сделаем подробный макет таблицы отчётов.

Реализация на: Mysql + PHP (Фреймворк на ваш выбор)

Цена: Предлагайте

Сроки: до 1 месяца