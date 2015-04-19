Допиливание фильтров в категории товаров на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

Нужно сделать, чтобы определенные положения фильтров в категории товаров магазина одежды приводило к страницам определенного вида, например:

На странице блузок при выборе фильтров

размер - средний

рукава - короткие

материал - хлопок

Чтобы автоматически открывалась страница

/krasnaya-bluzka-hlopok.html

Для такой страницы контент-менеджер должен иметь возможность прописать:

Title, Description, Название, статью под самими товарами.

Opencart
10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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