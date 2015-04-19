Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси. Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт. Загрузка в ...
Допиливание фильтров в категории товаров на OpenCart
Нужно сделать, чтобы определенные положения фильтров в категории товаров магазина одежды приводило к страницам определенного вида, например:
На странице блузок при выборе фильтров
размер - средний
рукава - короткие
материал - хлопок
Чтобы автоматически открывалась страница
/krasnaya-bluzka-hlopok.html
Для такой страницы контент-менеджер должен иметь возможность прописать:
Title, Description, Название, статью под самими товарами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется скрипт формы заказа пластиковых окон. Аналог - http://www.dves.ru/plastikovie_okna_calculator.html Отправка заявок производится на адрес, заданный в конфиг. файле. Полное ТЗ во вложенном файле.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Приветствую. Бюджет: 3000 рублей. Задача: определить соц. сеть в которой зашедший на сайт пользователь авторизован, чтобы выводить соответствующий способ авторизации. На выходе должна получиться функция, которая при вызове будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт Личного кабинета. Функционал простой 1) Регистрация 2) Редактирование учетной записи 3) Добавление скидочного купона и отправка его на модерацию У администратора Возможность видеть всех пользователей соответсвенно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Контакты турфирм (отпарсить сайты) Нужно собрать контакты российских турфирм, результат записать в excel Цену и сроки указывайте в проектеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Необходимо доработать функционал купонов на Opencart, добавив туда: - возможность задавать купон для определенных опций товара (в стандартной сборке есть возможность задавать купон для товара со всеми его опциями), - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть документация по поиску и оплате автобусных билетов и авиабилетов. Нужно сделать сначала поиск и бронирование по API от gillbus, потом подключить оплату от банка (также по API). Дизайн и верстка шагов оформления будет предоставлена ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
У темы wordpress есть свой простенький page builder, однако в данный момент он интегрирован только со страницами. Нужно добавить возможность пользоваться этим page builder еще и в обычных постах. То есть сначала выводится обычный пост, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать компонент вакансий и резюме на Joomla. Ваши предложения, сроки цены? Ваши ориентировочные цены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад