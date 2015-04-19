Реализовать поиск и оплату билетов по API

Есть документация по поиску и оплате автобусных билетов и авиабилетов. Нужно сделать сначала поиск и бронирование по API от gillbus, потом подключить оплату от банка (также по API). Дизайн и верстка шагов оформления будет предоставлена выбранному исполнителю. Функционал аналогичен форме на busfor.ua, e-travels.com.ua