Реализовать поиск и оплату билетов по API

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Есть документация по поиску и оплате автобусных билетов и авиабилетов. Нужно сделать сначала поиск и бронирование по API от gillbus, потом подключить оплату от банка (также по API). Дизайн и верстка шагов оформления будет предоставлена выбранному исполнителю. Функционал аналогичен форме на busfor.ua, e-travels.com.ua

10 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров