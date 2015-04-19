Адаптивная верстка

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Закрыт6 заявок208 просмотров

Исправить ошибки адаптивной верстки https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=http%3A%2F%2Fgalleryua.com%2Fphoto%2F

Чтобы страница на мобильном выглядела как надо.

10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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