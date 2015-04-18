Написать стол заказов

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужно добавить на сайт dle версии 10.4 стол заказов,зайдя на который пользователь сможет оставить фильм или игру,которую он хочет видеть на сайте.Так же нужно,чтобы отображался статус выполнения заказа и полученный результат должен вписываться в дизайн сайта.Вот адрес нужного сайта http://gamesandfilms.ru/

DLE
10 лет назад
andreybest
Андрей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров