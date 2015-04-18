Выгрузка объектов на доски объявлений.

Есть CMS 1с битрикс

Нужно сделать выгрузку объектов недвижимости на 80 досок объявлений (типа cian, из рук в руки и т.п.)С возможностью добавления новых.

По нажатию кнопки из админки. Что то вроде jcat.ru но в рамках одного сайта.

Если у вас есть какие то готовые примеры или скрипты отдельно от битрикса - готов рассмотреть.

От Вас нужна цена и срок.