Выгрузка объектов на доски объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Есть CMS 1с битрикс

Нужно сделать выгрузку объектов недвижимости на 80 досок объявлений (типа cian, из рук в руки и т.п.)С возможностью добавления новых.

По нажатию кнопки из админки. Что то вроде jcat.ru но в рамках одного сайта.

Если у вас есть какие то готовые примеры или скрипты отдельно от битрикса - готов рассмотреть.

От Вас нужна цена и срок.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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