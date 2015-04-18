[DLE] Доделать скрипт переключения shortstory

Добрый день.

Нужно доделать скрипт переключения shortstory Ссылка на ХАК http://coderlaba.com/hacks/dle-hacks/730-pereklyuchenie-shablonov-shortstory-dle-9x-10x.html

Он работает нормально. Но нужно доделать его.

1) При переключении вида, перезагружается сайт, нужно как-то сделать, чтоб весь сайт не перезагружался, а только лишь менялась часть где контент выводится.

2) Если находишься в категории, и переключаешь вид, то перекидывает на главную страницу, так не должно быть. Там где человек находится, там и должен остаться.

Версия DLE 10.2