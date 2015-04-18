в сети уже есть несколько сервисов по автоматическому созданию страниц sitemap для сайтов все они работают с ошибками, плохими настройками и пр недостатками требуется создать генератор формирования только html-sitemap страниц с ...
Создать мультилендинг адаптивный для SEO компании
Необходимо создать продающий лендинг для компании занимающейся исключительно
продвижением сайтов. Лендинг должен быть уникальным и креативным. С продающими текстами!!!
А также адаптивным для мобильных устройств.
Наличие портфолио обязательно.
Стоимость и сроки!
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