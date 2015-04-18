Создать мультилендинг адаптивный для SEO компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки82 просмотра

Необходимо создать продающий лендинг для компании занимающейся исключительно

продвижением сайтов. Лендинг должен быть уникальным и креативным. С продающими текстами!!!

А также адаптивным для мобильных устройств.

Наличие портфолио обязательно.

Стоимость и сроки!

10 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров