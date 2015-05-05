Нужен попап для подписки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки110 просмотров

Здравствуйте!

Нужен примерно такой структуры попап (есть плагин типа попап доминайшен) но мне нужен максимально короткий – оптимизированный js с настройкой задержки до появления попапа после загрузки страницы. В него нужно вставить код от justclick-а.

Выберу минимальную цену. Всем спасибо!

JavaScript
10 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Супер я очень доволен работой!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

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osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад