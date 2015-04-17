Есть сайт boyko-sport.pl Нужно в карточке каждого товара - поменять русские слова на польские http://prntscr.com/6ut5iz Артикул - Kod katalogowy Купить - dodaj do koszyka Есть вопрос? Напишите нам - Masz ...
Внести правки в Скрипт магазина Macpay!
Переписать функционал магазина по Тз!
Оплата только по факту
Все предложения будут рассмотрены!
Сам скрипт и полное тех.задания скину в архиве !
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