Внести правки в Скрипт магазина Macpay!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Переписать функционал магазина по Тз!

Оплата только по факту

Все предложения будут рассмотрены!

Сам скрипт и полное тех.задания скину в архиве !

Сроки?

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров