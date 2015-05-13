Нужен парсер для переноса товаров с одного сайта на другой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок147 просмотров

Нужно чтобы все товары от сюда: http://vsepribori.ru/

Были перенесены сюда: http://proffpribor.ru/

10 лет назад
kmkapital
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Заказывал парсер для сайта автоматический импорт спарсенных данных в систему Bitrix. Евгений сделал все вовремя и все что требовалось по ТЗ. Рекомендую!
Проблем при работе с Дмитрием не возникло. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад