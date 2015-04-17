Данные с формы в AmoCRM

По отправке данных с формы добавить в AmoCRM:

1. Компанию(а не контакт), у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги. Создать задачу на звонок. Сделку создавать не надо.

скрипт на сайте есть, но он создает сделки и не добавляет пользовательские поля.

указывайте стоимость и срок выполнения.