Алгоритм по маскировке реального разрешения экрана

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Закрыт1 заявка223 просмотра

Требуется предоставить алгоритм по подмене реального разрешения экрана на один из заранее выбранных маскировочных. Например, при заходе с ноутбука с реальным разрешением экрана 1366х768 на сайт сервер сайта должен видеть вместо этого разрешения один из заранее выбранных маскировочных вариантов разрешения (например, 1920х1080) и не видеть самого факта подмены.

Примечания:

1) не путать с размерами окна, нужна именно маскировка разрешения, а не маскировка размеров окна браузера;

2) алгоритм должен быть работоспособным при работе через Selenium WebDriver (поэтому если вариант алгоритма предусматривает использование сторонних программ или расширений браузера, то он должен иметь и алгоритм их стыковки с WebDriver, более предпочтительный вариант - безо всяких сторонних программ и расширений)

Т.о. при заходе, например, сюда - http://whatsmyuseragent.com/ - параметр Screen Resolution должен показывать маскирующее значение вместо реального (Device Picel Ratio при этом должен оставаться равным единице).

Возможно как предоставление только словесного алгоритма, так и кода.

Selenium
10 лет назад
Pointer999
Петров 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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