Правки в скрипте Macpay

Нужно сделать!

1)Добавить возможность создавать подкатегории к категориям,(сделать что бы в шаблоне все это работало!)

2)Адаптировать шаблон стандартный кривой!

3)Сделать так что бы после оплаты рядом с кнопкой скачать была кнопка смотреть(Файл txt,открывался в браузере)

4)В админку добавить статус кошелька (1)Баланс 2)Работает 3)Заблакированно/Не работает/просит сбросить пароль)

Сделать возможность добавлять несколько киви кошельков. и выводить их к оплате ранндомно

5)вывод на другой qiwi кошелек!

4)прикрыть дырки если есть!