Perl программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Имеем проект, к нему по api надо присоединить еще один сервис.

Все это реализовано и должно быть на Perl.

10 лет назад
ivanandrey
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров