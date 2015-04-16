Конвертирование файла в кодировку UTF-16LE

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Требуется функция на php, которая будет конвертировать несколько текстовых переменных (в кодировке win-1251 или uft-8) в кодировку UTF-16 Little Endian (UTF-16LE).

Пример файла в требуемой кодировке - во вложении.

PHP
10 лет назад
ka_ua
46 лет
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Был
5 лет назад

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