Добрый день! Есть магазин на Shop-Script 4-й версии, рабочий, пару лет понемногу торгуем спортивным питанием Месяц назад купили 5-ю версию, шаблон с помощью верстальщика перенесли, купили плагины, все настроили, ...
Отключить одно из зеркал сайта
Здравствуйте. Есть несколько зеркал сайта на одном хостинге, нужно отключить один из этих сайтов.
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