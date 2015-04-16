Программирование интернет-магазина

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Закрыт11 заявок232 просмотра

Добрый день!

Ищем талантливого программиста для завершения проекта.

На данный момент располагаем подробным ТЗ, дизайном и сверстанными страницами.

Из cms рассматриваем Opencart или ModX.

Обсуждение условий в переписке.

MODXOpencart
10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров