Сайт vinkod.com.ua - при поиске запчастей по базе Текдок http://vinkod.com.ua/catalog/ и базе запчастей ТО http://vinkod.com.ua/to/ периодически выскакивает ошибка и запчасти не находит. Нужно решить это вопрос. Также очень ...
Программирование интернет-магазина
Добрый день!
Ищем талантливого программиста для завершения проекта.
На данный момент располагаем подробным ТЗ, дизайном и сверстанными страницами.
Из cms рассматриваем Opencart или ModX.
Обсуждение условий в переписке.
Заявки фрилансеров
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