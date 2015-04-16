Создать онлайн базу данных

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка168 просмотров

Необходимо собирать исходные данные из источников:

crm- система

яндекс контекст,

гугл эдвордс,

callbackhunter,

calltouch,

таргетированная реклама,

формы заполненные на сайте,

отчеты системы управления e-mail рассылкой

ip - телефония

Сохранять их в любой онлайн БД и формировать графические отчеты в браузере.

Пишите предложения по срокам, стоимости работы и с помощью каких инструментов сможете реализовать.

10 лет назад
Lunapark
Марина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров