Проблемка такая. На сервере не установлен сертификат https - а поисковики находят сайт с этим протоколом. При просмотре этого сертификата в мозилле пишет: Код ошибки: sec_error_unknown_issuer) К сертификату ...
Создать онлайн базу данных
Необходимо собирать исходные данные из источников:
crm- система
яндекс контекст,
гугл эдвордс,
callbackhunter,
calltouch,
таргетированная реклама,
формы заполненные на сайте,
отчеты системы управления e-mail рассылкой
ip - телефония
Сохранять их в любой онлайн БД и формировать графические отчеты в браузере.
Пишите предложения по срокам, стоимости работы и с помощью каких инструментов сможете реализовать.
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