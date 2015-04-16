Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Необходимо закончить верстку сайта и программирование. www.plova.ru

Корзину, мобильную версию, оптимизация картинок (чтобы страницы быстрее загружались)

также прикрутить оплату через робокассу, кнопку – где находится Ваш заказ (mobidel.ru ) интеграцию с CRM ( mobidel.ru) и скрипт обратного звонка ( от оператора Телфин – прислали скрипт)

Сайт на движке drupal

Что осталось сделать:

Мобильная версия.

Оформить страницу "Корзина".

Оформить страницу "Оформить заказ".

Выпадающий блок в шапке с содержанием корзины.

Выпадающий блок в шапке со списком товаров.

Подключение к ROBOCASSA.

Подключение Телфин.

Drupal
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров