Responsive photo grid

Нашёл я вот такую штуку: http://codepen.io/terrymun/full/GsJli

мне нужно на базе этого модуля сделать ленту фотографий с драг энд дроп подгрузкой новых фотографий (с авторизацией)

так чтоб я мог пачку фоток кидать в окно.. они подгружались на сервер и выводились в виде этой ленты (сверху)

описания для фотографий не нужны

при нажатии на фото она открывается в диве и можно полистать влево вправо все фотки ...

ну и лента эта должна вниз при скролле догружаться автоматически. несколько экранов прогрузила, ждёт... и пока я не проскроллю вниз не грузит .. проскроллил – догрузила новые фотки и так до конца.

Карочи должен такой "фотомуд" получиться.

Сколько денег за мою игрушку?