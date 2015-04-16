Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store
Модуль бронирования билетов
На первый этап нам нужен веб модуль бронирования билетов.
Что мы под этим понимаем:
1. Модуль должен работать с нашим сайтом. Сайт наш построен на wordpress.
2. Способность делать любую схему концертного зала или стадиона. Удобное его редактирование и пропись цен.
3. Личный кабинет для каждого администратора зала / под каждую площадку.
4. Интеграция с платёжным агрегатором. Best2pay.
5. Удобная визуальная схема бронирования/покупки.
6. Очень важно!! Возможность качественного отображения схемы зала и дальнейшее приобретение билета через мобильный телефон/планшет.
7. Готовность модуля отключать билеты проданные через обычную кассу в реальном времени.
Полное техническое задание
1. Модуль должен работать с нашим сайтом. Сайт наш построен на wordpress.
Необходим плагин / модуль для wordpress, способный работать и настраиваться не только для администратора, но и для иных ролей пользователей.
2. Способность делать любую схему концертного зала или стадиона. Удобное его редактирование и пропись цен.
Удобное визуальное создание схемы концертного зала, стадиона («0»-образная схема зала), а также для открытых площадок (выбор ни места, а количества билетов)
Каждое место должно быть пронумеровано (ряд, место).
Каждое место с прописанной ценой.
Общая схема прямоугольного зала должна иметь по вертикали нумерацию рядов, по горизонтали нумерацию места.
Возможность выбора нескольких мест разом.
Кнопка покупки места онлайн.
Возможность быстрого проставления цен. Любого места и любого ряда блоками.
Разная цена отображается разным цветом. Свободные места отображаются своим цветом. Занятые места отображаются своим цветом.
3. Личный кабинет для каждого администратора зала / под каждую площадку.
Пользователь / event manager редактирует только своё событие, и управляет только своим полем зала.
4. Интеграция с платёжным агрегатором. Best2pay.
Покупка билетов проходит через агрегатор. Нами выбран best2pay.
Совместить покупку билетов с агрегатором best2pay.
5. Удобная визуальная схема бронирования/покупки.
Покупатель видит событие и схему зала. Далее на схеме выбирает свободное место. Вводит информацию о себе (ФИО, контакт для связи, e-mail). Нажимает кнопку купить. Открывается агрегатор с выбором платежа. После оплаты на указанный адрес приходит уникальный код-номер для распечатки билета.
Создание красивой формы билета для распечатки.
Возможность авторизации через соц сеть.
6. Очень важно!! Возможность качественного отображения схемы зала и дальнейшее приобретение билета через мобильный телефон/планшет.
Возможность приобретения билета через телефон/планшет.
Схема зала должна идеально просматриваться через телефон.
7. Готовность модуля отключать билеты проданные через обычную кассу в реальном времени.
Пользователь / event manager должен иметь возможность быстрого вывода места, если оно было куплено через обычную кассу.
Примерные схемы работ:
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