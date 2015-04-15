Создание приложения для Apple Store

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store

10 лет назад
Irina2309
Ирина 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров