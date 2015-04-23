Скрипт для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки175 просмотров

Нужен скрипт, который бы логинился, заходил в конкретную группу в фейсбуке, проходил по N последним постам в хронике и собирал адреса страниц всех людей, кто лайкал/репостил/комментировал (тут 3 опции на выбор).

Лучше реализовать на PHP, чтобы можно было запустить на хостинге. Чтобы создавалась очередь задач, и скрипт по ней проходил.

Результатом работы должен стать список с адресами страниц в txt-файле, каждый с новой строки.

Итого:

Входящие данные: логин и пароль аккаунта, адрес группы, количество последних постов для анализа, каких людей собирать (лайки, репосты, комментарии).

Результат: страницы пользователей.

Пишите ваши цены, сроки и вопросы.

PHP
10 лет назад
Igurok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$75
1 день
Адекватный человек, рекомендую.
Четкая задача, оплата в срок. Рекомедную.

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krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад