В прикрепленном файле видно, что при заходе на сайт висит баннер (заметный) но он ненавящивый и расположен в самом низу, его можно закрыть сбор информации не нужен. только встроенная ссылка ...
Вывод данных из базы (SQLite) на сайт Joomla с помощью CCK
Требуется вывод данных из базы программы Movienizer (SQLite) на сайт Joomla с помощью CCK (Seblod, K2 и т.п.)
1. база Movienizer хранится в файле локально или удаленно, нужен плагин или компонент, который перенесет данные в joomla и в дальнейшем будет ее синхронизировать. При подключении и синхронизации предусмотреть возможность изменения ссылок на фильмы, постеры и скиншоты.
2. вывод данных организовать в виде каталога фильмов с помощью CCK (Seblod, K2 и т.п.) для упрощения дальнейшей возможной кастомизации. Изначально предусмотреть вывод каталога в виде плитки с переключением на строчный вывод.
Соискателей прошу сразу сообщать сроки и цену, без этого дальнейшее общение не возможно.
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