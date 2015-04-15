Вывод данных из базы (SQLite) на сайт Joomla с помощью CCK

Требуется вывод данных из базы программы Movienizer (SQLite) на сайт Joomla с помощью CCK (Seblod, K2 и т.п.)

1. база Movienizer хранится в файле локально или удаленно, нужен плагин или компонент, который перенесет данные в joomla и в дальнейшем будет ее синхронизировать. При подключении и синхронизации предусмотреть возможность изменения ссылок на фильмы, постеры и скиншоты.

2. вывод данных организовать в виде каталога фильмов с помощью CCK (Seblod, K2 и т.п.) для упрощения дальнейшей возможной кастомизации. Изначально предусмотреть вывод каталога в виде плитки с переключением на строчный вывод.

Соискателей прошу сразу сообщать сроки и цену, без этого дальнейшее общение не возможно.