Проект - площадка с рекламными объявлениями и дополнительным сервисом

Интернет - сайт (площадка) с рекламными объявлениями по тематике Аренда, Бронирование, Прокат. Аудитория системы состоит из двух пользователей - арендо(прокато-, броне-)дателей, и арендо(прокато-, броне-)получателей. Система имеет несколько дополнительных сервисов, не имеющих аналогов у других площадок с похожей или частично похожей тематикой. Система выполнена на PHP, нужно ее доработать. В идеале ищем программиста или группу программистов для совместного участия в проекте.