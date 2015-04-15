Проект - площадка с рекламными объявлениями и дополнительным сервисом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Интернет - сайт (площадка) с рекламными объявлениями по тематике Аренда, Бронирование, Прокат. Аудитория системы состоит из двух пользователей - арендо(прокато-, броне-)дателей, и арендо(прокато-, броне-)получателей. Система имеет несколько дополнительных сервисов, не имеющих аналогов у других площадок с похожей или частично похожей тематикой. Система выполнена на PHP, нужно ее доработать. В идеале ищем программиста или группу программистов для совместного участия в проекте.

PHP
10 лет назад
Start-Avto
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров