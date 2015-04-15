Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Оплата по завершении. Итак, коротко. http://escortzone-ru.com/ вот сайт, один из сайтов вернее ...
Натяжка верстки html td-technotrade.ru на CMS PrestaShop
Текущий функционал td-technotrade.ru кривая верстка. Некоторые модули запрограммированы как надо.
Скачать файлы верстки версии 2
Цель: Показать верстку заказчику, новую верстку, которая натянута на ЦМС PrestaShop с переносом частичного функционала. Читай об этом ниже.
Задача: На новом домене beta.td-technotrade.ru я или Вы разворачиваете бекап текущей версии PrestaShop 1.5.6 который в данный момент работает на домене td-technotrade.ru
Вставляем верстку страниц в шаблоны сайта beta.td-technotrade.ru
index.html
catalog.html
basket.html
card.html
Из админки Prestashop настраиваем возможность добавление/удаление/изменение контента для разделов
Главная наполнение текстовых блоков см. Рис.1
Рис.1: см. по ссылке: http://goo.gl/3FPX3s
2. При нажатие на верхнее меню каталог, переходим на сверстанную страницу catalog.html без любого программирования за исключением наполнение текстового блока см. Рис.2 из админки
3. По нажатию на товары попадаем на страницу подробного описания товара в новом дизайне card.html без любого программирования за исключением наполнение текстового блока см. Рис.2 из админки
4. На странице производителя http://td-technotrade.ru/56 делаем новый дизайн со старым дизайном вывода товаров
Рис.2: гляните по ссылке: http://goo.gl/3FPX3s
5. При нажатие в верхнем и левом меню по категории или под категории 2-го, 3-го, 4- го уровней, загружается новый дизайн со старым дизайном вывода товаров.
6. Страницы в верхнем меню Акции, новости, производители, доставка, сервис - делаем наполнение контента из админки через обычный html редактор
7. При нажатие в верхнем правом блоке на страницу корзина попадаем на новый дизайн сверстанной корзины basket.html без любого программирования
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