Натяжка верстки html td-technotrade.ru на CMS PrestaShop

Текущий функционал td-technotrade.ru кривая верстка. Некоторые модули запрограммированы как надо.

http://goo.gl/3FPX3s

Скачать файлы верстки версии 2

Цель: Показать верстку заказчику, новую верстку, которая натянута на ЦМС PrestaShop с переносом частичного функционала. Читай об этом ниже.

http://goo.gl/3FPX3s

Задача: На новом домене beta.td-technotrade.ru я или Вы разворачиваете бекап текущей версии PrestaShop 1.5.6 который в данный момент работает на домене td-technotrade.ru

Вставляем верстку страниц в шаблоны сайта beta.td-technotrade.ru

index.html

catalog.html

basket.html

card.html

Из админки Prestashop настраиваем возможность добавление/удаление/изменение контента для разделов

Главная наполнение текстовых блоков см. Рис.1

Рис.1: см. по ссылке: http://goo.gl/3FPX3s

2. При нажатие на верхнее меню каталог, переходим на сверстанную страницу catalog.html без любого программирования за исключением наполнение текстового блока см. Рис.2 из админки

3. По нажатию на товары попадаем на страницу подробного описания товара в новом дизайне card.html без любого программирования за исключением наполнение текстового блока см. Рис.2 из админки

4. На странице производителя http://td-technotrade.ru/56 делаем новый дизайн со старым дизайном вывода товаров

Рис.2: гляните по ссылке: http://goo.gl/3FPX3s

5. При нажатие в верхнем и левом меню по категории или под категории 2-го, 3-го, 4- го уровней, загружается новый дизайн со старым дизайном вывода товаров.

6. Страницы в верхнем меню Акции, новости, производители, доставка, сервис - делаем наполнение контента из админки через обычный html редактор

7. При нажатие в верхнем правом блоке на страницу корзина попадаем на новый дизайн сверстанной корзины basket.html без любого программирования

Хотите оперативно обсудить и точно! понять задачу?

Заходи сюда:

http://goo.gl/3FPX3s

Цена: 1500 руб.

Предоплата 100%

Срок: горящий