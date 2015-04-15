Нужно закодировать, сделать обфускацию Ioncube+Zend

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно закодировать, сделать обфускацию Ioncube+Zend

Ниже приведен пример на скриншоте, так закодирован движок gamepl v6

10 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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