есть сайт http://moi-talanty.ru/

хорошо если специализируется на ZendFramework

нужно внедрить в админку сайта ряд изменений. 4 простых и 1 очень глобально.

1).4 простых в текстовом файле (1 архив) так же там скрин страницы, для понимания, что и к чему привязывать.

2). архив 2, там уже очень сложные изменения и глобальные

Бюджет обсуждаем, предлагайте цены: для обоих пунктов и по отдельности