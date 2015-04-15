Есть сайт. Он предоставляет выписки по интересующим нас объектам. В момент предоставления выписки, требует ввести логин пароль (они есть). Но что не удобно. Если искать много объектов (500, к примеру), много рутинной работы. ...
Внедрить в админку сайта ряд изменений
есть сайт http://moi-talanty.ru/
хорошо если специализируется на ZendFramework
нужно внедрить в админку сайта ряд изменений. 4 простых и 1 очень глобально.
1).4 простых в текстовом файле (1 архив) так же там скрин страницы, для понимания, что и к чему привязывать.
2). архив 2, там уже очень сложные изменения и глобальные
Бюджет обсуждаем, предлагайте цены: для обоих пунктов и по отдельности
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