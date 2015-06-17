Приложение для вк

SuperMegaExtraWowIncredible&Possible! Слов, почти, нет - одни эмоции и впечатления - все только положительные. Очень повезло найтись с таким специалистом. Работы не боится, напротив - чувствуется, ценит и любит. Начинали работать по приложению и пока готовился дизайн, решил такие задачи по нашему сайту, за которые до него 9из10 программистов даже браться не решались, а десятый сделать ничего не смог. Сергей сдал работу по сайту, можно сказать "в миг". По приложению дал все возможные рекомендации и, также, задачу решил на "ура!". По 12 бальной системе оценок можно смело ставить все 15 Рекомендую и буду рекомендовать.