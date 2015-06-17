Приложение для вк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Нужен толковый программист с опытом разработки приложений для вконтакте. Детальное описание в личку. Оставляйте Ваши предложения с подробным описанием реализованных проектов и с указанием желаемого гонорара

10 лет назад
polie
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

thund3r
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$280
12 дней
SuperMegaExtraWowIncredible&Possible! Слов, почти, нет - одни эмоции и впечатления - все только положительные. Очень повезло найтись с таким специалистом. Работы не боится, напротив - чувствуется, ценит и любит. Начинали работать по приложению и пока готовился дизайн, решил такие задачи по нашему сайту, за которые до него 9из10 программистов даже браться не решались, а десятый сделать ничего не смог. Сергей сдал работу по сайту, можно сказать "в миг". По приложению дал все возможные рекомендации и, также, задачу решил на "ура!". По 12 бальной системе оценок можно смело ставить все 15 Рекомендую и буду рекомендовать.
Отличный заказчик! Легко общаться, оплата всегда в срок.

Заявки фрилансеров

thund3r
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад