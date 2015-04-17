Доработать адаптивность блога под разные устройства, оптимизировать блог для скорости загрузки, доработать форму подписки. Бюджет 600 руб., Срок выполнения сутки. Кто первый встал - того и тапки )))
Форма обратной связи
тут справа сверху заказать обратный звонок. Нужно такую же форму с серверной частью
Возможна предоплата
С прицелом на дальнейшее сотрудничество
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $12Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $4
Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине по умолчанию чтобы выводилось.Завершен10 лет назад
- $6
Нужен небольшой скрипт, который бы выводил из нескольких аккаунтов Директа в одну таблицу следующие данные: 1.название и id кампании 2.статус кампании (запущена/остановлена), 3.остаток на счете, 4.общее кол-во показов/кликов, 5.кол-во показов/кликов ...Закрыт10 лет назад
- $30
Добрый вечер. Есть интернет-магазин на движке webasyst 309, есть модуль для автоматической выгрузки в яндекс-маркет. Нужно: 1. Дописать в админке этого модуля поле sales_notes 2. в файле который отдается яндекс-маркету ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Магазин самописный, имеет две админки - одна на modx, вторая самописная. Через modx происходит оптимизация страниц. На самописной добавляем товар через загрузчик excell, корректируем параметры в фильтре. Необходимо доработать ...Закрыт10 лет назад
Есть ленд vania.imgroot.co/kalian/index.html Надо подключить форму отправки на мыло с валидацией. Все должно происходить на главной без переброски на другую страницуЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Бьюсь и не могу заставить вордпресс импортировать записи из CSV файла с метками (с разделителями ; по столбцам для удобства). Присутствие меток обязательно - все записи кучей я умею импортировать. ...Закрыт10 лет назад
- $300
Нужен специалист по Vbulletin. Необходимо: настроить, оптимизировать, написать пару плагинов по ТЗ и др. Знание css,php,js.Закрыт10 лет назад
Нужно написать парсер игр с сайта http://www.metagames.ru Парсить нужно информацию об игре, видео и скриншоты. Сайт на движке DLE 10.4 От вас стоимость и сроки. Если нужно больше информации пишите в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется скопировать каталог мебельного сайта - категории, название, фото, описание товаров.Завершен10 лет назад