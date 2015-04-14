Доработать адаптивность блога под разные устройства, оптимизировать блог для скорости загрузки, доработать форму подписки. Бюджет 600 руб., Срок выполнения сутки. Кто первый встал - того и тапки )))
Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине
Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине по умолчанию чтобы выводилось.
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