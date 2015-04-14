Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

Переделать вывод товаров вместо 10 по 30 на 1с битрикс магазине по умолчанию чтобы выводилось.

10 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
10 лет назад
$4
1 день
управился за 15 минут! респект!
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую работу

Заявки фрилансеров

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
10 лет назад