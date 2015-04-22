Копия каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок266 просмотров

Требуется скопировать каталог мебельного сайта - категории, название, фото, описание товаров.

10 лет назад
Norfin
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$65
1 день
Работа сделана качественно, причем даже раньше оговоренного срока.
Сотрудничаем не первый раз. Задание поставлено четко, оплата вовремя. Спасибо, все отлично!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад