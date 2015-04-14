Правки по сайту на ocStore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Необходимо внести правки по сайту:

Изменить 4 страницы и убрать ошибку

Оплата по факту работ, бюджет по договорённости

ocStore
10 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров