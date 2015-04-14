Когда создали счёт необходимо его сохранить в .xml файле и отправить на определённую почту. Вот такие поля: -номер -оплачен -отгружен -сумма -контрагент -ответственный Перечень: -товары ...
Правки по сайту на ocStore
Необходимо внести правки по сайту:
Изменить 4 страницы и убрать ошибку
Оплата по факту работ, бюджет по договорённости
Заявки фрилансеров
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