Выпадающее меню

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Есть трехуровневое выпадающее меню http://joxi.ru/Vrw3yogtJgq3rX.

Черным цветом подсвечиваются активные ссылки, необходимо написать пару строчек кода, чтобы при клике на подпункт второго уровня, открывался третий уровень подменю, но только в том списке, который активен. Сейчас третий уровень открывается почти во всех подпунктах, а нужно только в активном.

Все остальное уже более-менее реализовано.

5$ на кошелек вебмани.

10 лет назад
Nusha888
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров