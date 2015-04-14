Есть трехуровневое выпадающее меню http://joxi.ru/Vrw3yogtJgq3rX.

Черным цветом подсвечиваются активные ссылки, необходимо написать пару строчек кода, чтобы при клике на подпункт второго уровня, открывался третий уровень подменю, но только в том списке, который активен. Сейчас третий уровень открывается почти во всех подпунктах, а нужно только в активном.

Все остальное уже более-менее реализовано.

5$ на кошелек вебмани.