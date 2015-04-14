Исходные данные: - Сайт http://russia-souvenirs.com/ - Joomla 3.4.1 Stable - VirtueMart 3.0.6.2 - Описание модуля и ссылка в приложении. Задачи(основные): - адаптировать модуль написанный под virtuemart 2.0 ...
Выпадающее меню
Есть трехуровневое выпадающее меню http://joxi.ru/Vrw3yogtJgq3rX.
Черным цветом подсвечиваются активные ссылки, необходимо написать пару строчек кода, чтобы при клике на подпункт второго уровня, открывался третий уровень подменю, но только в том списке, который активен. Сейчас третий уровень открывается почти во всех подпунктах, а нужно только в активном.
Все остальное уже более-менее реализовано.
5$ на кошелек вебмани.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать. К заданию приложено задание которое необходимо выполнить. На вопросы отвечу.Закрыт10 лет назад
Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало. До переноса, все работало отлично.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Доработка компоненты соцсети Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату" посмотрите апп здесь fourrandomwords.com/ он работает следующим способом, вы с другом выбираете четыре слова, которые являются ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на reg.ru. Нужно подключить к нему Cyclos, лучше всего при помощи Jelastic.Закрыт10 лет назад
moi-talanty.ru/ ZendFramework 1.11 – сайт написано на этом, нужно изменить оформление страницы заявки в админке, все в файле ниже. бюджет готовы обсудитьЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно разобраться в причине и восстановить стандартную загрузку файлов в ноду. После тщетных попыток одного фрилансера установить ckeditor перестала работать стандартная загрузка файлов. (bitcache, RDF, fileframework) интересует сроки и стоимость решения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется: - подобрать хостинг для Revive Adserver - выполнить базовую настройку Revive Adserver (бывший OpenX) - установить требуемые плагины - доработка плагинов под требования (опционально, после теста)Закрыт10 лет назад