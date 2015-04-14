Автоматическое размещение объявлений

Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет именно о объявлениях по аренде и продаже квартир. Допустим есть квартира, которую нужно сдать в аренду, для этого заполняется универсальная форма и после проверки, одним кликом размещается это объявление на всех площадках.

У меня есть примеры ресурсов и специализированная программа, хочу их связать. Нужна консультация о том как лучше это сделать с последующим исполнением.

Пишите ваш скайп, сроки, стоимость

Отвечаю тем, кто все это укажет, Тем в первую очередь отдаю приоритет.