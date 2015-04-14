Нужно разобраться в причине и восстановить стандартную загрузку файлов в ноду. После тщетных попыток одного фрилансера установить ckeditor перестала работать стандартная загрузка файлов. (bitcache, RDF, fileframework) интересует сроки и стоимость решения ...
Автоматическое размещение объявлений
Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет именно о объявлениях по аренде и продаже квартир. Допустим есть квартира, которую нужно сдать в аренду, для этого заполняется универсальная форма и после проверки, одним кликом размещается это объявление на всех площадках.
У меня есть примеры ресурсов и специализированная программа, хочу их связать. Нужна консультация о том как лучше это сделать с последующим исполнением.
Пишите ваш скайп, сроки, стоимость
Отвечаю тем, кто все это укажет, Тем в первую очередь отдаю приоритет.
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