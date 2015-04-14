Подправить каталог YML

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Завершен2 заявки113 просмотров

Opencart 1.5.5.1

Есть модуль формирующий каталог товаров в формате yml. http://fishing-trade.com/index.php?route=feed/yandex_market

1) Нужно сделать что бы в каталог выгружались все категории и подкатегории.

2) Добавить выгрузку атрибутов товара. В последней версии модуля есть такая возможность. Нужно будет внедрить её в мой модуль, который немного устарел.

Opencart
10 лет назад
Reshtakov
32 года
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Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
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9 лет назад
10 лет назад
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keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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