Подправить каталог YML

Opencart 1.5.5.1

Есть модуль формирующий каталог товаров в формате yml. http://fishing-trade.com/index.php?route=feed/yandex_market

1) Нужно сделать что бы в каталог выгружались все категории и подкатегории.

2) Добавить выгрузку атрибутов товара. В последней версии модуля есть такая возможность. Нужно будет внедрить её в мой модуль, который немного устарел.