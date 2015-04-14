Решить проблему modx сайт

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Здравствуйте! Нужно решить проблему с сайтом http://voentour.ru/otzivi

Если добавить много текста в админки. То текст вообще не добавляется.

MODX
10 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров