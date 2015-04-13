WebAsyst верста + программинг

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужно поправить верстку на страницах тегов, результатов поиска.

Нужно поправить отображение урлов, редиректы

Нужно сделать фильтр товаров

Webasyst
10 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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