Нужно сделать каталог на модиксе, тематика недвижимость, верстка вся есть, тз также подготовлено. Основной функционал это фильтр. Цена вопроса - 10К, срок 2-2,5 недели.
Сделать десять сайтов на шаблонах
Нужно несколько сайтов по недвижимости на типовых шаблонах+цмс, например вордпресс.
Например, создаем сайт "коммерческая недвижимость":
1. Выбираем подходящую цмс+шаблон, согласовываем со мной. Шаблон портального типа, без шаблонных картинок на полэкрана и модных спецэффектов.
2. Прикидываем, насколько в этот шаблон визуально вписывается виджет, который выводит готовый каталог объектов с возможностью поиска:
http://goo.gl/8gEkmo - вот это пример некрасивой интеграции виджета, лучше таких вариантов избегать, шрифты и цвет не подходят виджету. В первых двух вариантах более гармонично сочетаются.
3. На сайте обязательно должны быть разделы "новости" и "статьи", на главной - анонсы последних новостей и статей. Пример - http://goo.gl/4CVo7R, но не обязательно именно так по внешнему виду.
4. Если будет возможность подключить автообновления новостей парсерами с ресурсов, которые это допускают со ссылкой на них - еще лучше, найду и дам список таких ресурсов.
Соответственно запускаем первый сайт, на его примере решаем все вопросы в процессе и переходим к следующим.
Интересна цена как за один такой сайт, так и за 10 (важно, чтобы внешний вид и тематика у них были разные, тематики подскажу).
Прошу не отвечать копипастом типа "мы лучшие, обращайтесь", удалю не читая. Покажите хотя бы чем-то, что Вы прочитали задание и можете его сделать. Спасибо.
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