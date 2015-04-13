Сделать десять сайтов на шаблонах

Нужно несколько сайтов по недвижимости на типовых шаблонах+цмс, например вордпресс.

Например, создаем сайт "коммерческая недвижимость":

1. Выбираем подходящую цмс+шаблон, согласовываем со мной. Шаблон портального типа, без шаблонных картинок на полэкрана и модных спецэффектов.

2. Прикидываем, насколько в этот шаблон визуально вписывается виджет, который выводит готовый каталог объектов с возможностью поиска:

http://goo.gl/t6S9iF

http://goo.gl/uDEzaO

http://goo.gl/8gEkmo - вот это пример некрасивой интеграции виджета, лучше таких вариантов избегать, шрифты и цвет не подходят виджету. В первых двух вариантах более гармонично сочетаются.

3. На сайте обязательно должны быть разделы "новости" и "статьи", на главной - анонсы последних новостей и статей. Пример - http://goo.gl/4CVo7R, но не обязательно именно так по внешнему виду.

4. Если будет возможность подключить автообновления новостей парсерами с ресурсов, которые это допускают со ссылкой на них - еще лучше, найду и дам список таких ресурсов.

Соответственно запускаем первый сайт, на его примере решаем все вопросы в процессе и переходим к следующим.

Интересна цена как за один такой сайт, так и за 10 (важно, чтобы внешний вид и тематика у них были разные, тематики подскажу).

Прошу не отвечать копипастом типа "мы лучшие, обращайтесь", удалю не читая. Покажите хотя бы чем-то, что Вы прочитали задание и можете его сделать. Спасибо.