Исправление opencart

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Закрыт2 заявки113 просмотров

tutbag.ru/chemodany/ открываем, вначале почему то показываются чемоданы с конца а потом уже с начала появляются.

поставить баннер в каталоге по бакам. как тут http://gipfell.ru/catalog/metallicheskaya-posuda/

Opencart
10 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров