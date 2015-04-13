Необходимо этот скрипт поставить на сайт www.likefashion.ru, чтобы работал на всём сайте. " Test $('.lire').click(function(){window.location=$(this).data('link');return false;}); " Проблема с ним заключается, в ...
Доработать компонент для Joomla "attachments"
К существующему компоненту Attachments 3.x for Joomla 2.5+ or 3.x нужно добавить возможность пакетной загрузки файлов, т.е. во время прикрепления файлов к статье была возможность выбрать вместо 1 файла сразу несколько и по нажатию "загрузить" все они загружались списком.
http://joomlacode.org/gf/project/attachments3/
Бюджет в рублях 2500р.
Заявки фрилансеров
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