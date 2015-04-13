Доработать компонент для Joomla "attachments"

К существующему компоненту Attachments 3.x for Joomla 2.5+ or 3.x нужно добавить возможность пакетной загрузки файлов, т.е. во время прикрепления файлов к статье была возможность выбрать вместо 1 файла сразу несколько и по нажатию "загрузить" все они загружались списком.

http://joomlacode.org/gf/project/attachments3/

Бюджет в рублях 2500р.