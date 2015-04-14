Скрипт скрытия ссылок

Необходимо этот скрипт поставить на сайт www.likefashion.ru, чтобы работал на всём сайте.

"

Test

$('.lire').click(function(){window.location=$(this).data('link');return false;}); "

Проблема с ним заключается, в том, что он на данный момент не работает из-за конфликта с другими скриптами.

Срок выполнения 1 -2 дня.