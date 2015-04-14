Скрипт скрытия ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо этот скрипт поставить на сайт www.likefashion.ru, чтобы работал на всём сайте.

"

Test

$('.lire').click(function(){window.location=$(this).data('link');return false;}); "

Проблема с ним заключается, в том, что он на данный момент не работает из-за конфликта с другими скриптами.

Срок выполнения 1 -2 дня.

10 лет назад
tsmcompany
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

professor_d
Буткевич 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Благодарен Дмитрию за помощь. По заявке всё выполнил быстро и четко.
Задачу сформулировал точно, по всем вопросам отвечал оперативно, оплатил сразу после выполнения задачи.

Заявки фрилансеров

professor_d
Буткевич 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад