Редактируемая таблица на AngularJS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка172 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать небольшое веб-приложение на AngularJS. Приложение состоит из одной страницы, на которой будет размещена таблица с инлайновым редактированием (см. вложение).

Данные нужно хранить в бд и выводить с разбивкой на месяцы.

Верстать ничего не нужно, всё уже свёрстано на бутстрапе.

Данные в последней строке считаются скриптом на клиенте.

Задание простейшее. Если справитесь быстро и качественно, то возможно дальнейшее сотрудничество

Bootstrap
10 лет назад
IVOMZ
Иван 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Все ок.

Заявки фрилансеров

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад