Редактируемая таблица на AngularJS

Добрый день.

Нужно сделать небольшое веб-приложение на AngularJS. Приложение состоит из одной страницы, на которой будет размещена таблица с инлайновым редактированием (см. вложение).

Данные нужно хранить в бд и выводить с разбивкой на месяцы.

Верстать ничего не нужно, всё уже свёрстано на бутстрапе.

Данные в последней строке считаются скриптом на клиенте.

Задание простейшее. Если справитесь быстро и качественно, то возможно дальнейшее сотрудничество