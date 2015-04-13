Скопировать лендинг со всеми скриптами

Требуется один в один скопировать лендинг http://vinilfloors.ru/ и передать мне исходник, чтобы он был разложен весь по папкам, как оригинал - http://joxi.ru/JMAjwq8hXvGGre. Я этот сайт "вытащил" сам, но не все скрипты, которые были в оригинале лендинга, работают.

По итогу должно быть:

- всплывающая при заказе форма, отправляющая данные на требуемый мейл http://joxi.ru/Bv291p5hkGWK2G

- маски в полях и валидация на заполнение http://joxi.ru/qVrwwd5hJKzWrX

- вкладки с разными сериями http://joxi.ru/vn2Y1x6hdjOP26

- при нажатии на кнопку http://joxi.ru/4DmBGP3t1NQM2P чтобы разворачивались варианты, как в оригинале

- при выборе варианта товара появляется окно с его фото и возможностью перейти к другому товару, нажав стрелку на фото http://joxi.ru/Y82QaKGIq1gB2d , можно и сюда добавить кнопку "Узнать подробнее" с появляющейся формой заявки.

В общем, должен быть дубликат, и, если есть предложения, то с небольшими улучшениями.

Вы копируете ленд, заливаете себе на хостинг (указав данным для принятия заявки мою почту). Я проверяю полностью работоспособность лендинга, после этого оплачиваю и вы передаете мне исходник.

Если готовы выполнить это задание, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите срок и стоимость исполнения.

Жду Вашу заявку.