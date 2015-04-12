Подключить на сайт clickjacking

Нужно подключить clickjacking на сайт что бы узнавать id пользователя вконтакте какой заходит на сайт.

https://talk.pr-cy.ru/topic/8957-kak-rabotaet-opredelenie-stranitcy-polzovatel/ вот здесь написано как это делать, но у меня к сожалению не хватает времени и знаний

vkhunter.ru/ вот сайт и он делает такие услуги

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.