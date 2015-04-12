Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное ...
Нужен скрипт для форума phpbb 3
Нужен скрипт для форума phpbb 3. Подробное ТЗ по ссылке: yadi.sk/d/muiy2LYJfso4J
Цену и сроки пишите сразу.
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