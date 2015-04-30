Перенос материалов с Joomla на Wordpress

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Завершен3 заявки158 просмотров

Необходимо перенести материалы и категории/подкатегории с Joomla! 2.5.8 + K2 v2.6.2 (все статьи опубликованы через K2) на Wordpress.

При этом необходимо сохранить структуру сайта, ЧПУ статей и категорий, теги(метки) статей, изображения в статьях и дополнительное поле у статьи.

На сайте 9 категорий и около 1500 статей.

Более подробно будем обсуждать с исполнителем.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

JoomlaWordPress
10 лет назад
avantus
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Все сделано вовремя и в полном объеме. Приятное общение с исполнителем. Остались только положительные эмоции. Рекомендую.
Почему приятно сотрудничать с Валентином: - Четкая постановка задачи - Оперативные и полные ответы на вопросы - Оплата без задержек - Вежливость и внимательность Спасибо!

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад