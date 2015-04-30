Перенос материалов с Joomla на Wordpress

Необходимо перенести материалы и категории/подкатегории с Joomla! 2.5.8 + K2 v2.6.2 (все статьи опубликованы через K2) на Wordpress.

При этом необходимо сохранить структуру сайта, ЧПУ статей и категорий, теги(метки) статей, изображения в статьях и дополнительное поле у статьи.

На сайте 9 категорий и около 1500 статей.

Более подробно будем обсуждать с исполнителем.

Жду ваших предложений по цене и срокам.