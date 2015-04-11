Скрипт для удаления всех ссылок с "nofollow"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок165 просмотров

Нужен скрипт или SQL-запрос для phpmyadmin, который удалит все ссылки с тегом rel="nofollow", оставляя при этом анкор.

Пример: Изменить тип заказа

На выходе должно быть: Изменить тип заказа

SQL
10 лет назад
mediahit
Илья 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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